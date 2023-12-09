Beşiktaş yeni stadında ligde Fenerbahçe'ye ilk kez kaybetti

Beşiktaş, 2016 yılının nisan ayında açılan yeni stadında, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye ilk kez mağlup oldu.

Beşiktaş yeni stadında ligde Fenerbahçe'ye ilk kez kaybetti
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Beşiktaş, 2016 yılının nisan ayında açılan yeni stadında, Süper Lig’de Fenerbahçe’ye ilk kez mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe’ye 3-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla 11 Nisan 2016’da Bursaspor maçıyla hizmete giren yeni stadında Fenerbahçe’ye ligde ilk kez kaybetti. Daha önce ligde sarı-lacivertlileri 7 kez ağırlayan Kartal, 2 galibiyet ve 5 beraberlik elde etmişti. Beşiktaş evinde Fenerbahçe’ye 12 gol atarken, ağlarında da 10 gole engel olamadı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman