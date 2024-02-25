Beşiktaş yenilmezlik serisini 4'e çıkardı

Beşiktaş, İstanbulspor karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

Beşiktaş yenilmezlik serisini 4'e çıkardı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Beşiktaş, İstanbulspor karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig’deki yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor’u 2-0 mağlup ederken, siyah-beyazlılar yenilmezlik serisine devam etti. Kartal bu sezon ilk kez ligde 4 maç üst üste kaybetmedi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Süper Lig’de son mağlubiyetini 23. haftada Sivasspor deplasmanında alan Beşiktaş bu maçın ardından Trabzonspor, Konyaspor ve İstanbulspor’u mağlup ederken, Kayserispor ile de berabere kaldı.