Beşiktaş, yenilmezlik serisini 9 maça yükseltti

Beşiktaş, Ümraniyespor galibiyeti ile birlikte Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 9 maça yükseltti. Siyah-beyazlılar bu süreçte 7 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Beşiktaş, yenilmezlik serisini 9 maça yükseltti
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Beşiktaş, Ümraniyespor galibiyeti ile birlikte Süper Lig’deki yenilmezlik serisini 9 maça yükseltti. Siyah-beyazlılar bu süreçte 7 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor’u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu galibiyet ile birlikte ligdeki yenilmezlik serisini 9 maça çıkarttı. Şenol Güneş’in öğrencileri bu süreçte MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe, Giresunspor ve Hatayspor (hükmen) maçlarından 3 puan ile ayrılırken, Antalyaspor ve Trabzonspor müsabakalarında ise 1 puana razı oldu.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig’de bir sonraki hafta Vodafone Park’ta Galatasaray’ı ağırlayacak.