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- Beşiktaş Yıldız Hamidiye Camii'nde yangın meydana geldi, ekiplerin kontrol altına aldığı yangında soğutma çalışması sürüyor
Beşiktaş Yıldız Hamidiye Camii'nde yangın meydana geldi, ekiplerin kontrol altına aldığı yangında soğutma çalışması sürüyor
Beşiktaş Yıldız Hamidiye Camii'nde yangın meydana geldi, ekiplerin kontrol altına aldığı yangında soğutma çalışması sürüyor
Beşiktaş Yıldız Hamidiye Camii’nde yangın meydana geldi, ekiplerin kontrol altına aldığı yangında soğutma çalışması sürüyor