Beşiktaş Yıldız Hamidiye Camii'nde yangın meydana geldi, ekiplerin kontrol altına aldığı yangında soğutma çalışması sürüyor

Beşiktaş Yıldız Hamidiye Camii'nde yangın meydana geldi, ekiplerin kontrol altına aldığı yangında soğutma çalışması sürüyor

Beşiktaş Yıldız Hamidiye Camii'nde yangın meydana geldi, ekiplerin kontrol altına aldığı yangında soğutma çalışması sürüyor
Editör
EditörEditör
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Beşiktaş Yıldız Hamidiye Camii’nde yangın meydana geldi, ekiplerin kontrol altına aldığı yangında soğutma çalışması sürüyor