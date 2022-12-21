Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor'u 4-2 mağlup ederek, son 16 turuna yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor’u 4-2 mağlup ederek, son 16 turuna yükseldi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
67. dakikada N’koudou’nun pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Cenk’in sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2
69. dakikada Gedson’un ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Cenk’in kaleye sokularak yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-2
73. dakikada ceza sahası içine sol çaprazdan giren N’koudou’nun plase vuruşunda meşin yuvarlak uzak direk tarafından ağlarla buluştu. 3-2
85. dakikada Rosier’nin pasında ceza yayı yakınlarında topla buluşan Weghorst’un düzeltip yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 4-2
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Burak Pakkan xx, Emrah Ünsal xx, Anıl Usta xx
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Rosier xx, Necip Uysal xx, Emrecan Uzunhan xx, Umut Meraş xx, Atiba x (Tayyip Sanuç dk. 29 x), Salih Uçan xx (Weghorst dk. 46 xxx), Redmond xx, Muleka xx (N’koudou dk. 59 xxx), Dele Alli x (Gedson dk. 29 xxx), Cenk Tosun xxx
Yedekler: Mert Günok, Montero, Kerem Atakan Kesgin, Wellinton Souza, Masuaku, Tayfur Bingöl
Teknik Dierktör: Şenol Güneş
Şanlıurfaspor: Aydın Bağ xx, Seyit Gazanfer xx (Semih Karadeniz dk. 77 x), Mehmet Yiğit xx, Abdulsamet Burak xx, Barış Gök xxx, Mehmet Alp Kurt xx, Bünyamin Balat xx (Ömer Uzun dk. 86 ?), Erkam Develi xx, Behlül Aydın xx (Mustafa Durak dk. 59 x), Mert Çapar xx (Enes Tubluk dk. 77 x), Kemal Rüzgar xxx
Yedekler: Kadir Balcı, İbrahim Sürgülü, Feyyaz Belen, Alpay Koçaklı, Hüseyin Erkan, Alican Özyürek
Teknik Sorumlu: Kemal Tosun
Goller: Kemal Rüzgar (dk. 9 ve 15) (Şanlıurfaspor), Cenk Tosun (dk. 67 ve 69), N’koudou (dk. 73), Weghorst (dk. 85) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Emrecan Uzunhan (Beşiktaş), Mehmet Yiğit (Şanlıurfaspor)