Beşiktaşlı futbolcular, Süleyman Seba'yı unutmadı

Beşiktaşlı futbolcular, Fatih Karagümrük maçı öncesi ısınmaya üzerinde kulübün onursal başkanı Süleyman Seba'nın fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle çıktı.

Beşiktaşlı futbolcular, Süleyman Seba'yı unutmadı
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Beşiktaşlı futbolcular, Fatih Karagümrük maçı öncesi ısınmaya üzerinde kulübün onursal başkanı Süleyman Seba’nın fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle çıktı.

Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Bu zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlı futbolcular, vefatının dokuzuncu yılında kulübün onursal başkanı Süleyman Seba’yı unutmadı. Beşiktaşlı oyuncular, ısınmaya üzerinde Seba’nın fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle çıktı.