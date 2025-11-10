Besler'in konsolide cirosu 2025'in ilk 9 ayında 22,4 milyar TL oldu

Dondurulmuş gıda, konserve, mutfak ve yağ kategorilerinde faaliyet gösteren gıda sektörünün öncü şirketlerinden Besler’in 2025 yılı 9 aylık döneminde konsolide cirosu 22,4 milyar TL olurken, aynı dönemde 2 milyar TL’lik ihracat geliri elde etti.

Dondurulmuş gıda, konserve, mutfak ve yağ kategorilerinde faaliyet gösteren Besler, 2025 yılı 9 aylık dönemine ait finansal sonuçlarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. 57 marka ve 1500’ü aşkın ürünle dondurulmuş gıda ve konserve kategorisinde SuperFresh, donuk fırıncılıkta DFU, yağ kategorisinde ise Bizim Yağ, Terem, Luna, Yayla, Sabah, Halk markalarını tüketicilerle buluşturan Besler’in 9 aylık cirosu 22,4 milyar TL oldu. Yüzde 7,4’lük artışla brüt kârını 5,2 milyar TL’ye yükselten şirket, 2,6 milyar TL Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) elde etti. FAVÖK marjını önceki yılın aynı dönemine göre 1,8 puanlık artışla yüzde 11,5 seviyesine çıkaran Besler’in ihracat geliri ise 2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Dondurulmuş gıda pazarı son 3 yılda tonajda yüzde 50 ve ciroda 4 kat büyürken, sektörün öncü markası SuperFresh, perakende kanalında yüzde 37’lik payıyla, lider konumunu güçlendirdi. Türkiye’nin en sevilen dondurulmuş gıda markası olan SuperFresh, sürdürülebilirlik ve yenilikçi marka iletişim çalışmalarında elde ettiği başarılarla, 2025’in ilk 9 ayında 23 prestijli ödül kazandı. Bu dönemde 20 yeni ürün tanıtımı ve relansmanı gerçekleştiren markanın, yeni ürünlerinin toplam perakende kanalı cirosuna katkısı yüzde 18’e ulaştı. Tarımda fırsat eşitliğine odaklanan sosyal sorumluluk projesi Tarımın Kadın Yıldızları, "Ege’den Hasat" bezelyesi ile somut bir ürüne dönüşürken, Michelin 2025 Tavsiye Listesi’ndeki bir restoranın menüsünde yer aldı. Proje kapsamında ayrıca gençlere ilham vermek ve tarım sektöründe istihdamının sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla staj programı ilk kez hayata geçirildi.

Avrupa Birliği ve TÜBİTAK ortaklığında yürütülen SAFER (Smart Agriculture Fields in the European Region) projesiyle tarımda dijital dönüşümün öncülüğünü üstlenen SuperFresh, sürdürülebilir tarım alanında örnek uygulamalarından biri olan bu projesine, Avrupa’nın en büyük gıda inovasyon topluluğu olan EIT Food’dan 2,8 milyon Euro hibe desteği aldı.

Dondurulmuş unlu mamul pazarının en güçlü şirketlerinden Donuk Fırıncılık Ürünleri (DFU), otel, restoran ve kafelerden oluşan geniş müşteri portföyüne yenilikçi ürün seçenekleri sunarak yaz sezonunda elde ettiği güçlü performansı yılın geri kalanına da taşıdı.

Margarin markaları açık ara lider

Yıllık yaklaşık 505 bin ton üretim kapasitesiyle Bizim Yağ, Terem, Luna, Ona, Ustam ve Evet markalarını üreten Besler, perakende kanalında yüzde 67’lik ciro payıyla, açık ara sektör liderliğini sürdürdü. Türkiye’nin margarin ihracatının yüzde 35’ini tek başına üstlenen Besler, 5 kıtada 50’den fazla ülkeye ulaşarak küresel ölçekteki gücünü pekiştirdi. En çok tercih edilen margarin markalarından Bizim Yağ bu yıl 30.yılını kutlarken, Terem ise Türkiye’de en çok haneye giren margarin markası oldu. Yağ kategorisindeki başarılı iletişim çalışmaları, bu dönemde Besler’e 9 prestijli ödül kazandırdı.

2025’in 9 ayına ilişkin finansal performansları hakkında açıklamalarda bulunan Besler CEO’su Mert Altınkılınç, "Sektörlerinin lideri markalarımız, verimli üretim anlayışımız ve inovatif ürün portföyümüzle sürdürülebilir büyüme hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz. Hem Türkiye’de hem de global pazarlarda varlığımızı güçlendirirken, paydaşlarımızla kurduğumuz uzun vadeli, karşılıklı değer oluşturan iş birlikleriyle etki alanımızı genişletiyoruz. Önümüzdeki dönemde inovasyonu işimizin merkezinde tutarak yeni pazarlara açılmaya, ürün portföyümüzü geliştirerek tüketicilerimize kaliteli ve erişilebilir çözümler sunmaya devam edeceğiz. Amacımız, Türkiye’nin gıda sektöründeki liderliğini dünya sahnesine taşıyarak, gıda ekosisteminin geleceğinde öncü bir rol üstlenmektir" diye konuştu.