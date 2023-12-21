BESOB'tan esnafın hayatını kolaylaştıran imza

Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odası (BESOB), Mert Software & Electronics şirketi ile iş birliği çerçeve protokolü imzaladı. Protokol kapsamında (BESOB) üyelerinin e-fatura programı olan SysmondAX’ın kullanımıyla sağlayacağı faydalar ve alacağı hizmetlerle birlikte, eğitim desteği de bulunuyor.

Esnaf ve sanatkarların sorunlarının tespiti ve çözüm önerileri geliştirilmesi konularına öncelik veren BESOB, dijital dönüşümün giderek önem kazandığı günümüzde Mert Software & Electronics firması ile iş birliği sağladı. E fatura işlemlerinin tamamını, cari hesap takibini, sanal pazar entegrasyonunu sağlayan SysmondAX programı, BESOB’a bağlı olan oda üyelerine bir yıl ücretsiz 200 kontör hediye kullanım hakkıyla verilecek. Protokol imza töreninde konuşan BESOB Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Bilgit, yapılan anlaşmanın Bursa esnafına hayırlı olmasını dileyerek, bu iş birliğinin esnafın büyümesine önemli katkısının olacağını söyledi. Bilgit, “göreve geldiğimiz ilk günden bu yana ortak akılla hareket ederek esnafımızın hayatını kolaylaştıracak projelere imza atmayı sürdürüyoruz. Bugün de bu minvalde bir imza attık. Protokol kapsamında e-fatura mükellefi olan esnaflar, bu programla; e fatura işlemlerinin tamamı, cari hesap takibi yapacak ve sanal pazar entegrasyonunu noktasında da hizmet alabilecek. Esnafımızı dijital dünyanın gereklerine hazırlıyor, onların bu konuda her zaman yanlarında olmaya özen gösteriyoruz. İşbirliğimizin de bu manada hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Mert Software & Electronics Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Özdemir, “dünyada ve ülkemizde birçok noktada dijital dönüşüm araçları geliştiren ve yaymaya çalışan yazılım, elektronik ve ArGe merkezi olan bir şirketiz. 2003 yılından beri tüm sektörlerde her ölçekteki şirketin iş süreçlerini sektörel bazda karşılayarak uygulama geliştirme ve dijitalleştirme yapıyoruz. SysmondAX çözümümüzle, esnafımızın e-fatura süreçlerini daha iyi yönetmesine yardımcı olmak ve dijital dönüşüm sürecini hızlandırmak için destek vermekten dolayı mutluyuz dedi.