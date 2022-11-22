Beşyol uzlaşıyla dönüşüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin İstanbul Caddesi’ni ayrıcalıklı kentsel dönüşümle kentin vitrini haline getirmeyi planladığı projenin 120 bin metrekarelik ilk etabında hak sahipleriyle uzlaşma oranı yüzde 89’a ulaştı. Uzlaşma görüşmeleri devam ederken, sözleşme imzalamayan veya görüşmeye katılmayan hak sahiplerinin taşınmazları 6306 sayılı yasa çerçevesinde açık artırma usulü ile satışa çıkarılacak.

Bir taraftan kentsel dönüşüm projeleriyle her an olması muhtemel depremde yıkılma tehlikesi bulunan riskli yapı stokunu ortadan kaldırırken diğer taraftan kente modern görünüm kazandırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Caddesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nde çalışmalara hız verdi. Bursa’nın İstanbul’a açılan kapısı olan ancak plansız yapılar ve düzensiz tamirhanelerle görüntü kirliliğinin yaşandığı İstanbul Caddesi’nin modern görünüm kazanması amacıyla başlatılan Beşyol Kentsel Dönüşüm Projesi’nde, bir taraftan inşaatlar yükselirken diğer taraftan Beşyol Kavşağı ile çevresini kapsayan 240 bin metrekarelik alanda hem hak sahipleriyle uzlaşma görüşmeleri hem de yıkımlar sürüyor. İstanbul Caddesi’ni gerçek bir vitrine dönüştürecek projenin 120 bin metrekarelik ilk etabında ‘hak sahipleriyle’ uzlaşma oranı yüzde 89’a ulaştı. Uzlaşma görüşmeleri devam ederken, sözleşme imzalamayan veya görüşmeye katılmayan hak sahiplerinin taşınmazları 6306 sayılı yasa çerçevesinde açık artırma usulü ile satışa çıkarılacak.

Bu arada dönüşüm projesi çerçevesinde inşaatın devam ettiği 30 dükkan, 118 ofis ve 193 konuttan oluşan projede imalatlar hızla sürüyor. Büyükşehir Belediyesi bu projeden elde edeceği 13 dükkan, 77 ofis ve 103 konutu İstanbul Caddesi 1. Etap Dönüşüm Alanı için rezerv konut ve dükkan olarak kullanacak. Uzlaşma sağlanan hak sahipleri bu projeden konut, ofis veya dükkan alabilecek.

Dönüşüm sürüyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, zaman zaman bölgede dönüşüm sürecini baltalamak veya kesintiye uğratmak amacıyla kamuoyuna kasıtlı olarak yanıltıcı bilgiler verildiğini hatırlatarak, İstanbul Caddesi’nde dönüşümün askıya alınmasının veya durmasının söz konusu olmadığını söyledi. Kentsel dönüşümlerde vatandaşın beklentilerinin yüksek olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, “Beklentilere en üst seviyede cevap vermek adına, elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyuyor ve taşın altına elimizi sokuyoruz. Dönüşüm çalışmalarını kural ve kaideler çerçevesinde, hukuka uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede, İstanbul Caddesi’ndeki dönüşüm de etap etap sürüyor. Bu proje ile hem İstanbul’dan Bursa’ya girişte kentin vitrini tamamen yenilenmiş olacak hem de bölgenin değeri artacak” dedi.