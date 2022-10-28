Betil, Kalko'nun sorularını yanıtlıyor

Binlerce gence umut ışığı olan İbrahim Betil, “patronuna kızıp nasıl banka kurduğunu”, “neden kendisine ‘Türkiye’nin en büyük dilencilerinden biriyim’ dediğini”, “Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın (TOG) kuruluşunda nelerin yaşandığını” ve “merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın kendisini hangi konuda desteklediğini” Eğitim Girişimcisi Ümit Kalko’ya anlatıyor. Kalko’nun sorularını yanıtlayan Betil, yıllarca gelecekleri için mücadele ettiği gençlere de önemli tavsiyelerde bulunuyor.

Türkiye’nin çok yakından tanıdığı İbrahim Betil, hayatını sivil toplum kuruluşlarına adadı. Betil, Robert Kolej Yüksek Okulu’nu bitirdi. 1994 yılına kadar, Türkiye’de ve yurt dışında çeşitli mali kuruluşların, ticari bankaların genel müdürlüğünü ve yönetim kurulu başkanlığını yaptı, kuruculuğunu üstlendi. 1994 yılından sonra ülkede ve yurt dışında eğitim ve sivil toplum çalışmalarıyla ilgilendi. Türkiye Eğitim Gönülllüleri Vakfı (TOG) kuruculuğu ve yönetim kurulu başkanlığı yaptı. Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın da kuruculuğu yapan ve halen Toplum Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi olan Betil, TOG’un yanı sıra Türkiye’de eğitim, insan hakları, sosyal girişimcilik konularında birçok sivil toplum kuruluşunun yönetim ve danışma kurulunda bulunuyor.

Bilgi ve birikimini sivil alanın gelişmesi için seferber eden, gençleri güçlendirerek toplumsal barış, dayanışma ve değişimde aktif rol almalarına öncülük eden İbrahim Betil, Ümit Kalko’nun programında, kendisi gibi hayata iz bırakmak isteyen gençlere önemli mesajlar veriyor.

“Ümit Kalko ile Başarının Sırrı” programı, her pazar saat 12:30’da Haber Global TV’de ekranlara geliyor. Farklı sektörlerde önemli başarılara imza atmış isimleri konuk eden program, kariyer hayatını planlayan gençlere ilham kaynağı olmayı hedefliyor.