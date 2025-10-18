Beton direğe çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil beton direğine çarptı sürücüsü yaralandı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil beton direğine çarptı; sürücüsü yaralandı.
Kaza saat 09.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu Diş Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Alanyurt’tan İnegöl’e seyir halinde olan Osman Ç.(29) yönetimindeki 16 CNU 47 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarındaki beton direğe çarptı. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.