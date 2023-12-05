Beton firmasının tercihi Lokman Koçaslan Otomotiv oldu

Lokman Koçaslan Otomotiv, 2023 yılını yeni teslimatlar ile uğurluyor.

Türkiye’nin ağır ticari araç sektörünün öncülerinden biri olan Lokman Koçaslan Otomotiv, hazır beton firmasına 12 adet MAN TGS mikser ve 2 adet MAN TGX’ten oluşan toplam 14 araçlık bir teslimat gerçekleştirdi. MAN kamyon ve çekiciler, sahip oldukları ileri teknoloji, performans, dayanıklılık ve düşük işletme maliyeti ile farklı sektörlerden lider firmaların tercihi olmaya devam ediyor. Lokman Koçaslan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Koçaslan, "Sektörde lider konumda olan bir müşterimize başarılı bir şekilde 12 adet MAN TGS ve 2 adet MAN TGX aracı teslim etmekten çok mutluyuz. Gerçekleştirdiğimiz bu başarılı iş birliği, sadece araç tedariki değil, aynı zamanda müşterilerimize özel çözümler sunma ve onların ihtiyaçlarına uygun araçlar sağlama konusundaki yeteneklerimizi ortaya koyuyor. Firma olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da müşterilerimize yüksek kalitede ürün ve hizmeti sunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Müşteri memnuniyetine odaklı hizmet anlayışına vurgu yapan Lokman Koçaslan Otomotiv Satış Direktörü Ümit Kilit ise, “MAN araçları, özellikle madencilik ve hazır beton gibi zorlu şartlarda çalışan sektörler için tasarlandı. Bu araçlar, güçlü motorları, dayanıklı şasileri ve modern teknolojik özellikleriyle müşterilerimize mükemmel bir çözüm sunuyor. Beton firmasının bu araçlardan memnuniyet duyması, bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır. Firma olarak, tüm çabamız, müşterilerimizin iş süreçlerini çok daha verimli hale getirmelerine yardımcı olabilmek. Bu çabamızın da değerli müşterilerimizden takdir görmesi bizleri de mutlu ediyor. Kendileriyle çalışmaktan ve başarılarına katkıda bulunmaktan büyük heyecan duyuyoruz” diye konuştu.

Filosunu güçlendirmek ve hizmet kalitesini artırmak adına tercihini Lokman Koçaslan Otomotiv’den yana kullanan Teknik Beton Yönetim Kurulu Başkanı Abit Danışman ise, şunları söyledi;

"Gerçekleştirdiğimiz bu stratejik iş birliği, şirketimizin operasyonel gücüne önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Araçların güçlü motorları, yüksek yakıt verimlilikleri ve dayanıklı şasileriyle iş süreçlerimizi daha da verimli hale getiriyor. Ayrıca araçlarının bakım aralıklarının uzun olması, bakım maliyetlerinin daha düşük olması ve sektördeki yüksek bilinirliliği de tercih sebeplerimiz arasında yer alıyor. Lokman Koçaslan Otomotiv, sadece araç tedariki yapmakla kalmıyor. Aynı zamanda müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutuyor. İş birliğimiz süresince gösterdikleri titizlik ve kaliteli hizmet anlayışı, şirketimize önemli bir değer katıyor."

Teslimat törenine Teknik Beton Yönetim Kurulu Başkanı Abit Danışman, Makine İkmal Müdürü Hakan Kurt ile birlikte MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş Bölge Satış Koordinatörü Ataç Şeran, Lokman Koçaslan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Koçaslan, Genel Müdür Ersel İşcan, Satış Direktörü Ümit Kilit ve Lokman Koçaslan Otomotiv’in satış ekibi katıldı.