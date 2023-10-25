Beton mikseri altında kalan kadın hayatını kaybetti

Yalova'da beton mikserin altında kalan 2 çocuk annesi Nurşen Bulut, hayatını kaybetti.

Beton mikseri altında kalan kadın hayatını kaybetti
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Yalova’da beton mikserin altında kalan 2 çocuk annesi Nurşen Bulut, hayatını kaybetti.

Yalova merkez Adnan Menderes Mahallesi Şehit Yaşar Kuş Caddesi meydana gelen kazada M.E. yönetimindeki beton mikseri, 32 yaşındaki zincir bir markette çalıştığı öğrenilen Nurşen Bulut’a çarptı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Kazada 2 çocuk annesi kadın olay yerinde yaşamını kaybetti.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Nurşen Bulut’un cenazesi Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.