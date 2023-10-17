Beyaz Baston Günü'nde görme engellilere hakları anlatıldı

Nilüfer Belediyesi’nin 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engeliler ve Güvenlik Günü çerçevesinde düzenlediği etkinlikte görme engellilere, hem hakları konusunda bilgilendirme yapıldı hem de karşılaştıkları sorunlar ele alındı.

Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Bizim Ev Sosyal Yaşam Destek Merkezi, 15 Ekim Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü çerçevesinde anlamlı bir etkinlik düzenledi. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Özer’in de katıldığı etkinliğe görme engelli bireyler yoğun ilgi gösterdi.

Etkinliğe Türkiye Görme Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Karadağ konuk oldu. Oğuz Karadağ katılımcılara, beyaz baston, engelli hakları ve değişen mevzuat hakkında önemli bilgiler verdi. Sivil toplum kuruluşlarından da katılımın olduğu etkinlikle, görme engelli bireyler karşılaştıkları sorunları da paylaştı. Toplantı sonrasında düzenlenen kokteylde de görme engelliler birbirleriyle tanışma imkânı buldu.