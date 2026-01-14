Beyaz, mavi ve yeşil birleşti: Eşsiz manzara mest etti
Kar kalınlığının 50 santimetreyi geçtiği Kartepe'nin Sapanca Gölü'nün maviliği ile sunduğu eşsiz manzara görenleri mest etti.
Yaklaşık 10 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı Kartepe’yi adeta bembeyaz yaptı. Kar kalınlığının 50 santimi geçtiği zirvede drone ile çekilen görüntüler eşsiz manzarayı gözler önüne serdi. Samanlı dağlarının beyaz gelinliği, Sapanca’nın maviliği ve Kartepe ilçesinin yeşili tek karede buluştu. Ortaya ise seyrine doyumsuz manzaralar çıktı. Hergün yüzlerce kişinin ziyaret ettiği Kartepe’nin eşsiz manzarasını turistler fotoğraflamayı ihmal etmedi.
Otelin kapalı olması sebebiyle günü birlikçilerin akınına uğrayan Kartepe, ziyaretçilerine unutulmaz bir görsel şölen sunuyor.