Beyaz örtüsüne kavuşan Oylat'ta yoğunluk başladı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan Oylat Kaplıcaları’nda yarıyıl tatiline sayılı günler kala yoğunluk yaşanıyor.

İnegöl’de bulunan ve turizm merkezi haline gelen Oylat Kaplıcaları’ndaki otellerde yarıyıl tatiline sayılı günler kala yoğunluk yaşanıyor. Şehir merkezine 27 kilometre uzaklıktaki kaplıcalar bölgesinde bulunan 3 otelde geçen yıl 300 bin kişi konaklarken, bu yılın ilk ayı da hareketli geçiyor. Otellerin doluluk oranı yüzde 80’i geçti.

40,5 derece kaynağından çıkan, zengin mineralli kaynak suyu ile binlerce kişiye şifa dağıtan Oylat Kaplıcaları, romatizma olmak üzere eklem ağrıları, cilt ve kadın hastalıkları gibi birçok rahatsızlığa iyi geliyor.

İnegöl Oylat A.Ş. Satış Pazarlama Sorumlusu Furkan Demirtaş, "Oylat’ta şu anda çok güzel bir mevsimdeyiz. İlk kar Oylat’a düştü. Karın yağmasıyla beraber hem havası hem de suyuyla birlikte tam bir şifa kaynağı oldu Oylat. Yıllardır asırlardır hatta herkese şifa kaynağı olmuştur. Termal suyumuzdan bahsedeyim; Oylat Anonim Şirketi olarak şu anda öncelikle şunu söyleyeyim, çok yakın bir tarihte biliyorsunuz ki sömestir tatili var. Zaten çok dolu, çok yoğun geçen bir bölge. Sömestir tatilinde özellikle konaklayacak olan kişilerin şimdiden araması çok iyi olur. Çünkü otellerimizde doluluk oranı yüzde 80’i geçti. Oylat Kaplıcaları’nda bu bölgede çıkan suyun kıymetini İnegöllüler, Bursalılar hatta tüm Türkiye çok iyi biliyor. Su 40-44 derece arasında çıkıyor. Biz suya herhangi bir şekilde ısıtma, soğutma ya da bekletme, herhangi bir işlem uygulamıyoruz. Kaynaktan çıktığı gibi misafirlerimizle buluşturuyoruz. Odalara, genel hamam, havuz, saunalara, bütün kaplıca kullanım yerlerine ulaştırıyoruz. Dolayısıyla bu cilt hastalıklarına, eklem romatizmalarına çok iyi geliyor. Zaten yakınlarımızla bir Oylat Mağaramız var. Astım, bronşit, nefes darlığı hastalığına iyi geliyor. Yaz kış aynı derecede içerisi. Türkiye’nin en büyük ikinci mağarası. Hemen biraz aşağımızda köylü pazarımız var. Gastro yönünden de yerel halkın getirip sattığı köylü ürünleri var. Pazar ürünleri var. Misafirlerimiz ondan da faydalanabiliyor. Aynı zamanda buradaki bütün otellerimizde çocuklarımızın rahatça eğlenebileceği çocuk oyun alanları var. Oylat şelalemiz var. Burada keyifle, ailecek vakit geçirebilecekleri birçok alan mevcuttur. Zaten burayı kullanan misafirlerimiz dedelerinden burayı biliyorlar. 20, 30, 40 yıldır Oylat’ı kullanan misafirlerimiz var, çok seviyorlar. Biz de seviyoruz Oylat’ı. Herkesi sömestirde ve sonrasında Oylat’a davet ediyoruz. Çok fazla yurt dışından talep var. Özellikle şu anda son dönemlerde yurt dışından gruplarımız ağırlıklı oluyor. Makedonya, Rusya, Almanya... Daha çok gurbetçi dediğimiz önce buralı olan misafirlerimiz çok fazla tercih ediyorlar. Birbirlerinden duyuyorlar. İnegöl Belediyesiyle birlikte birçok fuara katılıyoruz turizmle alakalı. Zaten burada da en güzel şekilde İnegöl’ü ve Oylat’ı tanıtıyoruz. O yüzden de çok etkili oluyor" dedi.