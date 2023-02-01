Beyaz örtüyle kaplanan Arnavutköy havadan görüntülendi

Arnavutköy’de gece boyu devam eden kar yağışı nedeni ile bazı mahalleler beyaza büründü. Beyaza bürünen mahalle havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’un bir çok noktasında dün gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeni ile Arnavutköy’de bazı mahalleler beyaz örtüye büründü. Kar örtüsü drone ile havadan görüntülendi.