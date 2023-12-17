Beyaz perdeye Yenişehir mührü

40’ı çocuk olmak üzere 100’ü aşkın oyuncusunun tamamı Yenişehirli olan ve Yenişehir’de çekilen “Üç Arkadaş” isimli filmin galası, İstanbul’da yapıldı. Üç Arkadaş, Boğaziçi Film Festivali’nin ardından Türkiye genelinde ve dünyanın pek çok ülkesinde gösterime girecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, TRT ve Yenişehir Belediyesi iş birliğinde, Nursen Çetin Köreken’in yönetmenliğinde çekilen “Üç Arkadaş” filminin galası, İstanbul Torun Center Biletinial Sinemaları’nda yapıldı.

Drama Yapım ve Golfo Mistico Production imzası taşıyan filmin galasına, kültür ve sanat dünyasından pek çok ismin yanı sıra Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ile birlikte Yenişehir’den de 150 davetli katıldı. Galada heyecanını gizleyemeyen Belediye Başkanı Davut Aydın, imkanları ölçüsünde kültür ve sanat alanındaki faaliyetleri desteklemeye devam edeceklerini bildirdi. Filmin ortaya çıkmasında emeği geçen başta Yazar ve Yönetmen Nursen Çetin Köreken olmak üzere herkese teşekkür eden Başkan Aydın, ortaya çıkan eserin özellikle “sinema ve oyunculuk eğitimi” başlığında önemine işaret etti. Filmin, Yönetmen Köreken’in geliştirdiği ve üzerinde akademik çalışmalar yaptığı "Çocuklar İçin Sinema Oyunculuğu Metodu" doğrultusunda çekildiğini vurgulayan Başkan Aydın, şunları kaydetti:

“Nursen Çetin Köreken, ilçemizde yaşayan 100’den fazla çocuğa 10 ay boyunca kamera önü oyunculuk, sinema ve drama eğitimleri verdi. Çekilen filmde başroller ve diğer rollerde eğitim ve atölyelere eksiksiz katılan 40 çocuk rol aldı. Çocuklarla yapılan atölyelerle birlikte Nursen Çetin Köreken, Yenişehir’de yaşayan 50’yi aşkın yetişkine de 7 ay boyunca aynı eğitimleri verdi. Eğitimleri tamamlayan 25 yetişkin amatör oyuncu filmde yer aldı. Dolayısıyla Yenişehir’de çekilen Üç Arkadaş filminin oyuncularının tamamı Yenişehirli olması bizim de heyecanımızı katladı.”

Oyuncular ve müzik

Türkiye’nin lider etkinlik biletleme platformu Biletinial’ın destek verdiği filmin başrollerinde Buse Demirağ (15), Halime Gülda Aydın (13) ve Görkem Sağ (14) ile "Sarı Selim" rolünde Mustafa Saraç yer aldı.

Köreken’in geliştirdiği ve üzerinde akademik çalışmalar yaptığı "Çocuklar İçin Sinema Oyunculuğu Metodu" çerçevesinde çocuk oyuncular, kendilerine senaryo verilmeden filmdeki karakterlerini hayata geçirdiler. Nursen Çetin Köreken’in geliştirdiği bu metodu, çocuk oyuncuların aldıkları eğitimi, çocukların filme hazırlık aşamalarından filmin seyirci ile buluşana kadar tüm süreci anlatan “Sahne Çocukların” belgeselinin çekimleri ise film çekimleri sırasında da devam etti.

Köreken’in senaryo aşamasından çekim aşamasına, kurgu aşamasından post prodüksiyon aşamasına kadar dinlediği Gazapizm’in “Yol” adlı şarkısı Anıl Murat Acar’ın (Gazapizm) desteğiyle filmde ve fragmanda yer aldı. Üç Arkadaş filmi, 11. Boğaziçi Film Festivali’nde gösterilecek. Film, sonrasında Türkiye genelinde ve dünyanın pek çok ülkesinde gösterime girecek.

Filmin konusu

Hilal, Ayşe ve Mercan sokaklarda çalışan üç çocuktur. Hilal ve Ayşe karton toplayıcılığı, Mercan ise hurdacılık yapmaktadır. Şehirde bir haraç çetesi kuran Sarı Selim, Hilal, Ayşe ve Mercan’ın da aralarında bulunduğu sokakta çalışan çocukları kaçırır ve zorla paralarına el koyar.

Hilal de babasına ilaç almak için biriktirdiği parayı Sarı Selim’e vermek zorunda kalır. Hilal, Ayşe ve Mercan, Selim’in zorbalıklarına karşı mücadele etmek için o gün yapılacak ödüllü güvercin yarışına Mercan’ın posta güvercini ile katılmaya karar verirler. Güvercin yarışına kayıt için gittiklerinde karşılarına çıkan Sarı Selim, Mercan’ın güvercininin yarışa katılmasını engellemek için güvercini kafesinden çıkarıp serbest bırakır. Çocuklar güvercini yakalayıp geldiklerinde yarış kamyonu çoktan gitmiştir.

Üç Arkadaş kendi imkanları ile yarış kamyonuna yetişmeye karar verir ve birbirlerini daha yakından tanıyacakları, pek çok zorluktan geçecekleri, üç yakın arkadaş olacakları bir yolculuğa çıkarlar.