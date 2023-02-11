Beyaz Saray önündeki parkta depremde hayatını kaybedenlerin anısına mum yakıldı

ABD’de Beyaz Saray’ın önündeki Lafayette Park’ta toplananlar, Türkiye’de meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybeden 20 binden fazla kişinin anısına mum yakılarak saygı duruşu gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ve çevre illerde de büyük yıkıma yol açan 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’ye dayanışma mesajları gönderiliyor. ABD’nin başkenti Washington DC’deki Beyaz Saray’ın önündeki Lafayette Park’ta depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına mum yakıldı, 1 dakika süreyle de saygı duruşu yapıldı. Washington DC Amerikan Türk Derneği (ATA-DC) tarafından düzenlenen etkinliğe Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, ABD’de yaşayan Türkler ve Amerikalılar katıldı. Alanda bulunan fotoğrafların üzerindeki QR kodlar aracılığıyla depremzedelere maddi yardımda da bulunuldu. ATA-DC Başkanı Sıtkı Kazancı, derneğin bugüne kadar topladığı nakdi yardımın 120 bin dolara ulaştığını söyledi.

"Bugün burada olmayı kendime borç bildim"

Beyaz Saray önünde toplanan halk, Türkiye’yi zor durumda yalnız bırakmamak için desteklerini göstermek istediklerini ifade etti. 12 yaşındaki Mira McGuire, Türkiye’deki yaşıtları için duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Gerçekten şok edici. Çünkü çocuklar ve ebeveynler her şeylerini kaybetmişlerdir. Kendimi onların yerine koydum" dedi. Türkiye’de 2 yıl yaşadığını belirten Abanoz-Nicole Kelly ise, "Kalbim artık Türk halkıyla atıyor. Bugün burada olmayı kendime borç bildim" diye konuştu.