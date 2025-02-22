Beyaza bürünen Büyükçekmece'de kartpostallık kar manzarası

İstanbul’un çeşitli noktalarında etkili olan kar yağışı Büyükçekmece’de devam ederken, beyaza bürünen ilçede oluşan kartpostallık manzara havadan görüntülendi.

İstanbul’da aralıklarla devam eden kar yağışı, Büyükçekmece’de de etkili oldu. Etkisini sürdüren kar yağışının ardından Büyükçekmece Sahili beyaza büründü. Büyükçekmece Sahili, lapa lapa yağan karla kaplandı. Aralıklı kar yağışının devam ettiği bölgede kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kar manzarası havadan görüntülendi. Bir yanda deniz manzarası bir yanda ise beyaza bürünen alanların bir araya geldiği görüntüler hayran bıraktı.