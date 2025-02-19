Beyaza bürünen Kuzey Marmara Otoyolu havadan görüntülendi
İstanbul beyaza bürünen Kuzey Marmara Otoyolu havadan görüntülendi. İstanbul havalimanı ikitelli istikameti Fener Tepe gişeler de trafik durma noktasına geldi.
İstanbul beyaza bürünen Kuzey Marmara Otoyolu havadan görüntülendi. İstanbul havalimanı ikitelli istikameti Fener Tepe gişeler de trafik durma noktasına geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı başladı. Kuzey Marmara Otoyolu beyaza büründü. Sürücüler zor anlar yaşadı. Beyaz örtüyle kaplanan otoyol havadan görüntülendi. Yer yer trafikte yoğunluk yaşanıyor. İstanbul havalimanı ikitelli istikameti Fener Tepe gişeler de trafik durma noktasına geldi.