Beyaza bürünen Pelitözü Gölpark havadan görüntülendi
Bilecik'te yağan karla kartpostallık görüntülerin oluştuğu Pelitözü Gölpark dron ile havadan görüntülendi.
Bilecik’te yağan karla kartpostallık görüntülerin oluştuğu Pelitözü Gölpark dron ile havadan görüntülendi.
Bilecik ve merkeze bağlı yüksek rakımlı köylerde dün kar yağışı etkili olurken, vatandaşlar Kapaklı, Abbaslık ve Pazaryeri’ne bağlı Dülgeroğlu köyleri ile Pelitözü Gölpark’a akın etti. Kar kalınlığının yer yer 5 santimetreye kadar ulaştığı bölgede vatandaşlar karın tadını çıkardı. Mevsimin ilk kar yağışı sonrası ortaya kartpostallık manzaralar çıkarken, beyaza bürünen bölge dron ile havadan görüntülendi.