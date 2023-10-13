Beyazıt Meydanı'nda Filistin'e destek eylemi gerçekleştirildi

Sivil Toplum Kuruluşu (STK) üyeleri Beyazıt Meydanı'nda bir araya geldi. Cuma namazının ardından Gazze'de hayatını kaybedenler için Beyazıt Camii'nde kılınan gıyaben cenaze namazının ardından kalabalık grup Beyazıt Meydanı'nda İsrail'i protesto etti.

Beyazıt Meydanı'nda Filistin'e destek eylemi gerçekleştirildi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Sivil Toplum Kuruluşu (STK) üyeleri Beyazıt Meydanı’nda bir araya geldi. Cuma namazının ardından Gazze’de hayatını kaybedenler için Beyazıt Camii’nde kılınan gıyaben cenaze namazının ardından kalabalık grup Beyazıt Meydanı’nda İsrail’i protesto etti.

İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırılar sonucu Gazze’de hayatını kaybeden siviller için Sivil Toplum Kuruluşu (STK) üyeleri Beyazıt Meydanı’nda bir araya geldi. Cuma namazının ardından Gazze’de hayatını kaybedenler için Beyazıt Camii’nde gıyaben cenaze namazı kılındı. Gıyaben kılınan cenaze namazının ardından kalabalık grup Beyazıt Meydanı’nda toplanarak İsrail’in Filistin’e yönelik gerçekleştirmiş olduğu saldırıları sloganlar atarak protesto etti.