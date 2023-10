Beyazıt Meydanı'nda Filistin'e destek eylemi

Fatih Beyazıt Meydanı’nda toplanan grup, İsrail’e tepki gösterdi ve Filistin’e destek verdi.

Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, Beyazıt Meydanı’nda bulunan İstanbul Üniversitesi Kampüsü önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklama öncesi Kuranı Kerim tilaveti yapıldı. Ardından kameraların karşısına geçen derneğin İstanbul Üniversitesi Başkanı Talha Önver bir konuşma gerçekleştirdi. Önver, “Bunca zamandır bu meydanlarda, bu kampüslerde İsrail’in zulümlerini tel’in için toplandık, zalimlere karşı nefretimizi haykırdık. Kardeşlerimizin acısını yüreğimizde hissederek duaya durduk, kıyama kalktık. Fakat bu başka. İşte bugün büyük bir sevinçle, Kudüs’ün, Mescid-i Aksa’nın özgürlüğüne giden yolda elde edilen bu büyük başarıyı kutlamak, Filistinli kardeşlerimizle ve mücahitlerle omuz omuza olduğumuzu haykırmak için buradayız. İlk kıblemiz, haremimiz, etrafı mübarek kılınmış Mescid-i Aksa’mız, her gün terörist İsrail ve Yahudi işgalciler tarafından düzenlenen baskınlarla taciz ve tahkir ediliyorken, sokaklarda masum siviller kurşuna diziliyorken, 10 yaşında çocuklar tutuklanırken, Gazze’de ambargo ve abluka şiddetini artırmışken, sadece Filistinli kardeşlerimizin değil, tüm Müslümanların izzeti her gün her an çiğnenmeye devam ediyorken gerçekleşen bu operasyon, yalnız İsrail’e değil, dünyayı kana boğan tüm zalimlere verilmiş bir cevaptır. Daha önce haykırdığımız gibi yine buradan haykırmayı bir vazife biliyoruz İsrail’in başkenti ne Kudüs, ne de Tel Aviv’dir. İsrail’in başkenti cehennemin dibidir" ifadelerini kullandı.

İsrail ne kadar zulüm yaparsa yapsın, ne kadar kan dökerse döksün Mescid-i Aksa’yı, Kudüs’ü, Filistin’i Müslümanlardan koparamayacağını anlatan Önver, "İşte biz Aksa için canını vermeye hazır on binler, yüz binler, milyonlar olarak daime karşınızda olacağız" dedi.