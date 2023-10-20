Beyazıt Meydanı'nda Filistin'e destek eylemi

Beyazıt Meydanı’nda bir araya gelen Sivil Toplum Kuruluşu (STK) üyeleri İsrail’i protesto etti. Cuma namazı sonrası Filistin’e destek için yapılan protestoda İsrail’in gerçekleştirmiş olduğu saldırılarda hayatını kaybeden bebeklere dikkat çekmek için öğrenciler tarafından hazırlanan mizansen sırasında havaya balonlar bırakıldı.

Beyazıt Meydanı’nda İstanbul Platformu’na bağlı Sivil Toplum Kuruluşları (STK) tarafından Filistin’e destek protestoları gerçekleştirdi. İsrail’in Filistin’e yönelik gerçekleştirmiş olduğu saldırıları protesto etmek amacıyla Beyazıt Meydanı’nda bir araya geldi. Polis barikatları ile kapatılan Beyazıt meydanına vatandaşlar üstleri aranarak alındı.

“Onların zihninde sadece öldürmek, katletmek var”

Beyazıt Meydanı’nda İsrail’in saldırılarını protesto etmek için toplanan vatandaşlara bir konuşma gerçekleştiren MAZLUMDER Genel Başkan Yardımcısı Ali Öner, “Onlarca çocuk, bebek, kadın öldürdüler. Bu terör çetesinin ilk temsilcisi onlara yuvayı açan İngilizler iken, 1942’den sonra büyük terör örgütü Amerika’nın güdümüne girmiş ve Amerika’nın bir çeşit Ortadoğu’da ki aparatı haline gelmiştir. Katledilen çocuklardan bir duvar oluşturmayı birinci görev kabul etmiş bu teröristler. Çünkü onların zihninde sadece öldürmek, katletmek var. Eğer dünya tüm bu terör olaylarına sessiz kalırsa terör büyür kurumsallaşır ve devlet olur. İşte Filistin topraklarında olan da budur. Başta dünyanın en büyük terör devleti Amerika olmak üzere batılı devletler başta Afrika ve Asya’da olmak üzere birçok ülkede terör estirip birçok katliam ve soykırım gerçekleştirdiklerinden dolayı buna sessiz kaldılar. Çünkü sadece köleleştirmeyi ve öldürmeyi bildiler. İşgalci, Siyonist İsrail’in Filistin topraklarında 100 yıldır yaptığı budur” ifadelerini kullandı.

Grup basın açıklamalarının ardından dağıldı.