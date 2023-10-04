Beyazıt'ta elektrik kabloları havai fişek gibi patladı: O anlar kamerada

Beyazıt’ta BEDAŞ ekiplerinin alt yapı çalışması yaptığı sırada elektrik kablolarında yangın çıktı. Kablolar havai fişek gibi patlarken, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 10.30 sıralarında Beyazıt Gedikpaşa’da Boğaziçi Elektrik Dağıtım (BEDAŞ) ekiplerinin alt yapı çalışması yaptığı sırada açıkta bulunan elektrik kablolarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Elektrik kablolarının havai fişek gibi patlaması paniğe neden oldu. Ortalığı duman kaplarken, yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bölgede elektrik kesintisi yaşandığı öğrenilirken, kabloların patladığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.