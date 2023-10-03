Beyazıt'ta iş yerindeki yangına esnaftan yangın tüpü seferberliği

Fatih Beyazıt’ta bir iş yerinde çıkan yangına çevrede bulunan esnaf ve vatandaşlar yangın tüpüyle müdahale etmek için adeta seferber oldu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, dün saat 17.00 sıralarında Fatih Beyazıt Asmalı Han Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan ve lazer kesim üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Esnaf, yangın tüpleriyle adeta seferber oldu

Yangın sonrası yükselen dumanları gören çevredeki esnaf ve vatandaşlar yangın tüpleriyle yangına müdahalede bulundu. Yangını söndürmek için adeta seferber olan esnafın müdahalesi yetersiz kalınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın tamamen söndürüldü.

Yangın nedeniyle can kaybı ve yaralanma olmazken, yangın sonrası iş yerinde maddi hasar meydana geldi.