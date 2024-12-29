Beyazlatmak isterken dişinizden olmayın

Son yıllarda popüler hale gelen Hindistan cevizi yağı kullanarak diş beyazlatma konusunda uyarılarda bulunan Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, “Hindistan cevizi yağının yanlış kullanımı, diş sağlığını olumsuz etkileyebilir” dedi.

Son zamanlarda sosyal medyada yayılan ve popüler olan Hindistan cevizi yağı ile diş beyazlatmaya uzmanından kritik uyarı geldi. Uzman Diş Hekimi Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, yöntemin doğruluğunun tartışılır olduğunu ifade etti. Özkan, Hindistan cevizi yağı kullanımının muhtemel etkilerini ve zararlarını açıkladı.

“Hindistan cevizi yağı, bu konuda etkili bir çözüm sunmaz”

Hindistan cevizi yağının diş beyazlatmada etkili olmadığını dile getiren Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, “Dişlerimizin dış yüzeyindeki mine tabakası, lekeleri engelleyen ve dişin iç tabakalarını koruyan en güçlü savunma kalkanıdır. Ancak zamanla mine tabakası aşındığında, sarımsı bir renge sahip olan dentin tabakası ortaya çıkar. Bu, dişlerin mat ve sarı renkli görünmesine neden olur. Diş beyazlatma, yalnızca yüzeydeki lekeleri değil, dişin derinliklerine yerleşmiş renklenmeleri de gidermeyi hedefler. Ancak Hindistan cevizi yağı, bu konuda etkili bir çözüm sunmaz” dedi.

“Beyazlatılabileceği iddiası bilimsel temelden tamamıyla yoksundur”

Bilimsel olarak böyle bir şeyin mümkün olmadığını söyleyen Prof. Dr. Özkan, “Hindistan cevizi yağı, içeriğindeki laurik asit sayesinde antibakteriyel özellikler taşır. Bu yağın temel bileşeni, ağız bakterilerinin büyümesini engelleyebileceği araştırmalarla gösterilmiştir. Ancak bu özellik, yalnızca plak ve yüzeysel diş eti hastalığına karşı sınırlı bir koruma sağlar. Hindistan cevizi yağı, ağızda zararlı bakterilerin yalnızca bir kısmını azaltarak diş eti sağlığını iyileşmesine katkıda bulunur. Ancak bu etkiler geçicidir ve asla profesyonel diş tedavisinin yerini alamaz. Daha da önemlisi, yağ çekme (yağ ile çalkalama) gibi uygulamalarla dişlerin beyazlatılabileceği iddiası bilimsel temelden tamamıyla yoksundur” diye konuştu.

“Hindistan cevizi yağını diş beyazlatma yöntemi olarak kabul etmemektedir”

Hindistan cevizi yağının diş beyazlatma konusundaki etkinliğini destekleyen bilimsel çalışmaların yetersiz olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Birkan Özkan, “Amerikan Diş Hekimleri Birliği (ADA), Hindistan cevizi yağını diş beyazlatma yöntemi olarak kabul etmemektedir. Bazı çalışmalarda, yağ çekme (yağ ile çalkalama) uygulamasının plak birikimini azalttığı görülse de, diş beyazlatma etkisi yoktur. Diş beyazlatma, kimyasal bileşenlerin (hidrojen peroksit veya karbamid peroksit) diş minesine nüfuz ederek lekeleri parçalamasıyla gerçekleşir. Hindistan cevizi yağı bu tür bir etkiyi göstermez. İlk olarak, Hindistan cevizi yağını diş beyazlatma amacıyla doğrudan kullanmak, diş minesine zarar verebilir ve lekelenmelere karşı daha savunmasız hale getirebilir. İkinci olarak; bu yönteme güvenen bireylerin, düzenli fırçalama ve diş ipi kullanımı gibi temel ağız bakım alışkanlıklarının ihmaline yol açar. Bu durum, ağız sağlığı için ciddi riskler doğurur. Diş beyazlatma konusunda en güvenilir yöntemler, diş hekimleri tarafından onaylanmış ürünler ve tedavilerdir. Profesyonel beyazlatma işlemlerinde kullanılan hidrojen peroksit veya karbamid peroksit gibi maddeler, diş minesine kontrollü bir şekilde nüfuz ederek derinlemesine temizlik sağlar. Bu yöntemler, kontrollü ve güvenli bir şekilde uygulanır. Ağız bakımında, orta sertlik diş fırçası ve floridli diş macununun kullanımı ayrıca, profesyonel diş bakımı yalnızca estetik bir görünüm sağlamakla kalmaz, aynı zamanda diş minesini korur, renklenmenin önüne geçer ve ağız diş sağlığını uzun vadede destekler” şeklinde konuştu.

“Ağız sağlığına katkı sağlayabilir”

Hindistan cevizi yağının ağız sağlığında tamamlayıcı bir rol oynayabileceğini, ancak diş beyazlatma için bir çözüm olmadığını dile getiren Prof. Dr. Birkan Özkan, “Hindistan cevizi yağı, antibakteriyel özellikleriyle ağız sağlığına katkı sağlayabilir. Ancak bu katkılar yüzeyseldir ve diş hekimi kontrolündeki tedavilerin yerini tutmaz. Diş beyazlatma söz konusu olduğunda, bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış yöntemlere ve diş hekiminizin tavsiyelerine güvenmek her zaman en doğru seçenektir. Hindistan cevizi yağı gibi doğal alternatiflere yönelmeden önce, ağız sağlığınız ve diş beyazlatma hedefleriniz hakkında profesyonel bir diş hekimine danışmayı ihmal etmeyin. Unutmayın, doğru bilgi ve doğru tedavi, ışıltılı bir gülümsemenin anahtarıdır” ifadelerini kullandı.