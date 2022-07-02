Beyciler’de Ceset Bulundu

Edinilen bilgilere göre, 30’lu yaşlarda olduğu tahmin edilen erkek bir şahsın cansız bedeni Beyciler mahallesindeki çobanlar tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Silivri Jandarma Komutanlığa ekipleri, şahsın 30-35 yaşlarında erkek bir şahsın olduğunu tespit etti.

Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın kimlik tespiti için araştırma ve soruşturma başlatıldı. Şahsın cenazesi gerçek ölüm sebebinin tespiti için Adli tıp kurumuna gönderildi.