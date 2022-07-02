Beyciler'de Ceset Bulundu
Silivri'nin Beyciler Mahallesi'nde bulunan kullanilmayan bir binada kimliği belirlenemeyen erkek bir şahsa ait ceset bulundu.
SHA Silivri Haber Ajansı - Yusuf Eker
Edinilen bilgilere göre, 30’lu yaşlarda olduğu tahmin edilen erkek bir şahsın cansız bedeni Beyciler mahallesindeki çobanlar tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Silivri Jandarma Komutanlığa ekipleri, şahsın 30-35 yaşlarında erkek bir şahsın olduğunu tespit etti.
Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın kimlik tespiti için araştırma ve soruşturma başlatıldı. Şahsın cenazesi gerçek ölüm sebebinin tespiti için Adli tıp kurumuna gönderildi.
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