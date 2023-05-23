Beyciler'in gençleri direnemedi 4-0

Çanaça Stadı’nda oynanan maçta ev sahibi ekip devreyi 33. dakikada Melih Bozkuş’un attığı golle 1-0 önde kapattı. İlk yarıda dirençli bir oyun ortaya koyan konuk ekip rakip kalede etkili olmasa da 45 dakika boyunca iyi bir savunma yaptı. Oklalıspor ise bir çok net fırsatı değerlendiremedi. İkinci yarı ile birlikte oyuna ağırlığını koyan Çatalca temsilcisi 60. dakikada Adam Abdelhamid’in attığı golle skoru 2-0 yaptı. 75’te Resul Sağlam farkı üçe çıkardı: 3-0. 90’da son sözü Adam Abdelhamid söyledi: 4-0. Bu sonuçla Oklalıspor 29 puana yükselirken Beyciler de 12 puanda kaldı.

Haber ve fotoğraflar: İskender KORDU