Beyciler'in gençleri rekora koşuyor

TFF İstanbul U-17 kategorisinde mücadele eden Beycilerspor grubunda oynadığı maçların ardından açık ara liderliğini sürdürüyor.

Beyciler'in gençleri rekora koşuyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

U-17B 1. Grupta mücadelesini veren Beycilerspor oynadığı maçlarından ligin en çok gol atan ve en az gol yiyen takımı unvanını da elinde bulunduruyor. Son oynadığı maçı da 11-0 alan Beycilerli gençler bu galibiyetle oynadıkları 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve yenilgi almadan rakip kaleye 43 gol atma başarısını da göstererek rekorlar kırmaya devam ediyor. Kulüp Başkanı Levent Koç yaptığı açıklamasında; “Gurupta en az gol yiyen ve en çok gol atan gurubunda gol krallığını da Elinde bulunduran gençlerimizle gurur” dedi.