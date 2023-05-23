Beyciler'in gençleri rekora koşuyor

U-17B 1. Grupta mücadelesini veren Beycilerspor oynadığı maçlarından ligin en çok gol atan ve en az gol yiyen takımı unvanını da elinde bulunduruyor. Son oynadığı maçı da 11-0 alan Beycilerli gençler bu galibiyetle oynadıkları 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve yenilgi almadan rakip kaleye 43 gol atma başarısını da göstererek rekorlar kırmaya devam ediyor. Kulüp Başkanı Levent Koç yaptığı açıklamasında; “Gurupta en az gol yiyen ve en çok gol atan gurubunda gol krallığını da Elinde bulunduran gençlerimizle gurur” dedi.