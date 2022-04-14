Beyciler'in gençleri zirveyi sevdi 1-1

İkinci Amatör Lig 2. Grupta İhsaniye Stadında Grup Lideri Beycilerspor'u konuk eden Oklalıspor, ilk yarıyı 1-0 geride kapattığı maçta beraberliği ikinci yarıda attığı golle yakaladı

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  • 14.04.2022 10:38
  • Güncelleme: 14.04.2022 10:38
Beyciler'in gençleri zirveyi sevdi 1-1
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte

Maça etkili başlayan konuk Beycilerspor, ilk dakikalardan itibaren golü düşünen taraf olduğu gözlendi. 15. dakikada Gökhan Arabacı ile 1-0 öne geçen Beycilerspor, avantajı elinde tutmak adına savunmasında az hata yapmak için çaba gösterdi. Buna karşılık ataklarını sıklaştıran ve maça ortak olan Oklalıspor, eline geçirdiği net üç gol pozisyonunu cömertçe harcadı. Beycilerspor ise zaman zaman geliştirdiği etkili ataklarla Oklalıspor kalesinde gol aradı. Savunmasında az hata yapma gayreti içerisinde bulunan Oklalıspor, Beycilerspor atıklarını eritmeyi başardı. İlk yarı konuk Beycilerspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıya ilk yarıdan oldukça farklı bir görünüm ile çıkan Oklalıspor, sezonun en iyi oyununu ortaya koydu. Bu etkili ve güzel oyunun karşılığını 55. dakikada Emrah Şahin’in golü ile süsleyen Oklalıspor skora da denge getirdi 1-1. Golden sonra da galibiyet için yüklenen Oklalıspor, Beycilerspor savunmasına takılınca müsabaka karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi. Sahaya eksik kadrosuyla çıkan ve buna rağmen özellikle ikinci 45 dakikada oynadığı etkili oyunla herkesin beğenisini kazanan Oklalıspor, maç sonunda adeta kaçan galibiyete üzüldü.

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