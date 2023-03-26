Beyciler, İzzettin'de takıldı 1-0

İzzettin Stadı’nda oynanan maçın 90 dakikası nefesleri kesti. Hem İzzettin hem de Beyciler ortaya iyi bir mücadele koydu. İlk yarısı golsüz kapanan maçta ev sahibi ekibin Vezir’le bir şutu direkte patladı. İzzettinspor 57. dakikada Talat Darılma’nın asistinde Can’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Genç ve koşan rakibi önünde kalan sürede skoru koruyan ev sahibi ekip 90 dakika sonunda sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Haber ve fotoğraflar: İskender KORDU