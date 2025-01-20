Beyciler Mahallesi'nde Belediye Destekli Ayçiçek Yağı Dağıtımı
Silivri Belediyesi, sosyal destek projeleri kapsamında Beyciler Mahallesi'ne ayçiçek yağı dağıttı.
Mahalle muhtarı Yaşar Köse, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve emeği geçen belediye çalışanlarına teşekkür ederek, yağların hiçbir ayrım yapılmadan mahalle halkına hane hane bedelsiz olarak teslim edildiğini belirtti.
Köse, “Belediye Başkanımız Sayın Bora Balcıoğlu başta olmak üzere bu çalışmada emeği geçen herkese köy halkımız adına şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.