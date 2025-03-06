Beyciler Mukaddes Sönmez Ortaokulu'nda Önemli Seminer: Çocuk İhmal ve İstismarına Dikkat Çekildi

Silivri’nin Beyciler Mahallesi’nde bulunan Beyciler Mukaddes Sönmez Ortaokulu’nda, Silivri Sosyal Hizmet Merkezi tarafından önemli bir seminer gerçekleştirildi. Velilere yönelik "Sosyal Hizmet Merkezlerinde Verilen Hizmetler ve Çocuk İhmal ve İstismarı" konulu bilgilendirme yapılırken, öğrencilere ise "Başarıya Nasıl Ulaşırım" başlıklı sunum gerçekleştirildi.

Eğitmen Nurgül Parlak tarafından verilen seminerde, çocuk ihmal ve istismarına karşı alınması gereken önlemler, farkındalık oluşturma çalışmaları ve sosyal hizmet merkezlerinin sunduğu destekler hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Öğrencilere yönelik yapılan sunumda ise akademik ve kişisel başarıya ulaşmada etkili yöntemler anlatıldı.

Beyciler Mukaddes Sönmez Ortaokulu yönetimi, velilerin ve öğrencilerin bilinçlenmesi adına düzenlenen bu etkinlik için Silivri Sosyal Hizmet Merkezi'ne ve sunumları gerçekleştiren Eğitmen Nurgül Parlak’a teşekkür etti.

Bu tür bilinçlendirme çalışmalarının önemine vurgu yapan okul yetkilileri, öğrencilerin güvenli ve bilinçli bir eğitim hayatı sürdürmeleri için bu tarz etkinliklerin devam edeceğini belirtti.