Beyciler sahasına kavuşuyor

Geçtiğimiz sezon Beyciler’i ziyareti sırasında toprak sahada idman yapan gençlerle bir araya gelen ve idman sahası taleplerine karşılık en kısa sürede sahayı yapma sözü veren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz sözü tuttu. Geçtiğimiz ay içinde yapımına başlanan idman sahasında sona az kaldı. 50*30 ebatlarında yapılan idman sahasının tel örgüleri, kale direkleri ve sentetik çim zemini döşendi, sentetik zeminin granül döşeme işleri devam ediyor. Granül döşeme işinin tamamlanması ile birlikte de saha gençlerin hizmetine sunulacak.

KOÇ: TEŞEKKÜRLER VOLKAN YILMAZ

Konu hakkında bir açıklamada bulunan Beycilerspor Kulüp Başkanı Levent Koç, “Köyümüz gençlerine verdiği sözü bir yıl içinde tutan ve bu ay e hizmete açılacak olan saha için Belediye başkanımız Volkan Yılmaz’a teşekkürü bir borç bilirim. Daha önce toprak sahada idmanlarımızı yapıyor ve maçlara da bu şekilde hazırlanıyorduk. Özellikle yağmurlu günlerde idmanlarımızı aksatmaktaydık. Şimdi ise yağmur, kar demeden idmanlarımızı tertemiz bir ortamda yapabileceğiz. Başta Başkanımız Volkan Yılmaz olmak üzere emeği geçen herkese kulübümüz adına çok teşekkür ederim” dedi.