Eski Tavuk çiftliğinde çıkan yangın korkuttu

Silivri’nin Beyciler mahallesinde kullanılmayan bir tavuk çiftliğinde çıkan yangın mahalle sakinleri korkuttu. Yangında büyük çaplı maddi hasar oluştu.

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Yangın, bugün 15:30 sıralarında Silivri’nin Beyciler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eskiden tavuk çiftliği olarak kullanılan ancak uzun süreden beridir kullanılmayan çiftlikte henüz belirlemeyen bir sebeple yangın meydana geldi.

Gökyüzünü kaplayan siyah dumanları görenlerin ihbarıyla olay yerinde çok sayıda İtfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler, yangının diğer bölümlere sirayet etmesini önledi. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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