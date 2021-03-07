Gökyüzünü kaplayan siyah dumanları görenlerin ihbarıyla olay yerinde çok sayıda İtfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler, yangının diğer bölümlere sirayet etmesini önledi. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Eski Tavuk çiftliğinde çıkan yangın korkuttu
Silivri’nin Beyciler mahallesinde kullanılmayan bir tavuk çiftliğinde çıkan yangın mahalle sakinleri korkuttu. Yangında büyük çaplı maddi hasar oluştu.
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