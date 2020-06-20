Önce bariyerlere, sonra minibüse çarptı

Kaza, Çerkezköy gişeler mevki Beyciler Mahallesine dönüş kavşağında meydana geldi.

Beyciler istikametinden gişeler yönüne giden Ş.Y. idaresindeki 34 NS 5117 plakalı lüks otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak önce bariyerlere ardından da 59 AAP 989 plakalı E.O. yönetimindeki minibüse çarptı. Kazada otomobil ters dönerken sürücüsü şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Minibüs sürücüsü ise hafif yaralandı.Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Çerkezköy Bakış