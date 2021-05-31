Silivri'nin gururu Beycilerspor

Silivri’nin tek hentbol takımına sahip olan Beycilerspor mücadele ettiği THF 2. Lig’nde birbirinden güçlü il takımlarına karşı verdiği mücadeleden kazanarak çıktı ve yeni sezonda da 2. Lige devam etme hakkı kazandı.Türkiye Hentbol Federasyonu 2. Lig’inde mücadele eden Beycilerspor Kadın Hentbol takımı çıktığı zorlu yolun kazananı oldu. Birbirinden güçlü il takımları ile zorlu mücadelelerini farklı illerde yapan takım yeni sezonda da kaldığı yerden devam etme hakkını kazandı. Konu hakkında bir değerlendirmede bulunan Kulüp Başkanı Levent Koç; “Birinci lig hedefimize inşallah seneye ulaşacağız. Bizlere her zaman desteğini esirgemeyen Milletvekilimiz Tülay Kaynarca, Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz çok kıymetli meclis üyelerimiz değerli parti başkanlarımız ve muhtarlarımız bizleri her zaman destekleyen çok kıymetli dostlarım hepinize Beycilerspor Kulübü ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum” dedi.