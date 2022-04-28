Beycilerli gençler, Seymen'i geçti 2-1

Silivri İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda oynanan ve doksan dakikası tam bir futbol şöleni şeklinde geçen maçı Beycilerspor kazandı. Zirveyi yakından ilgilendiren Seymenköy ve Beycilerspor arasında oynanan zorlu doksan dakikanın galibi genç takıma sahip olan Beyciler takımı oldu. Müsabakanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarı oyuna ağırlığını koyan Beyciler takımı 53. dakikada Sami Demirbaş ile durumu 1-0 yaptı. 73. dakikada Gökhan Arabacı ile Beyciler takımı skoru 2-0 yaptı. 80. dakikada Seymen’de Anıl Can durumu 2-1 yaptı. 87. dakikada Seymenli oyuncu Görkem Solak kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Maçı Beycilerspor 2-1 kazanarak önemli bir üç puanı hanesine yazdırmış oldu.

