Beycilerli gençlere muhtardan yemek

Grubunda liderliği kovalayan Başkanlığını Levent Koç’un yaptığı Beycilerspor grubunda rakiplerini bir bir geçerek zirvedeki takibini sürdürüyor. Hafta içi maçlarında Istranca takımını ile karşılaşan Beyciler bu maçı 5-1 kazanarak yoluna devam etti. Beyciler Muhtarı Yaşar Köse sözünde durdu ve tamamen gençlerden oluşan takıma kuzu çevirdi. Maçın hemen ardından yapılan yemeğe tüm takım katılım sağladı.