Beycilerli gençlere muhtardan yemek
TFF İstanbul 2. Amatör Küme Silivri temsilcisi Beycilerspor hafta içi maçta Istranca takımını 5-1 yenmelerinin ardından Muhtar Yaşar Köse tüm takıma kuzu çevirdi.
Grubunda liderliği kovalayan Başkanlığını Levent Koç’un yaptığı Beycilerspor grubunda rakiplerini bir bir geçerek zirvedeki takibini sürdürüyor. Hafta içi maçlarında Istranca takımını ile karşılaşan Beyciler bu maçı 5-1 kazanarak yoluna devam etti. Beyciler Muhtarı Yaşar Köse sözünde durdu ve tamamen gençlerden oluşan takıma kuzu çevirdi. Maçın hemen ardından yapılan yemeğe tüm takım katılım sağladı.
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