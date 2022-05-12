Beycilerli gençlere muhtardan yemek

TFF İstanbul 2. Amatör Küme Silivri temsilcisi Beycilerspor hafta içi maçta Istranca takımını 5-1 yenmelerinin ardından Muhtar Yaşar Köse tüm takıma kuzu çevirdi.

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  • 12.05.2022 10:18
  • Güncelleme: 12.05.2022 10:18
Beycilerli gençlere muhtardan yemek
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Modacepte
Modacepte

Grubunda liderliği kovalayan Başkanlığını Levent Koç’un yaptığı Beycilerspor grubunda rakiplerini bir bir geçerek zirvedeki takibini sürdürüyor. Hafta içi maçlarında Istranca takımını ile karşılaşan Beyciler bu maçı 5-1 kazanarak yoluna devam etti. Beyciler Muhtarı Yaşar Köse sözünde durdu ve tamamen gençlerden oluşan takıma kuzu çevirdi. Maçın hemen ardından yapılan yemeğe tüm takım katılım sağladı.

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