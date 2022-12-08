Beycilerli kızlar hentbolda start alıyor

Türkiye Hentbol Federasyonu 2. Ligde Silivri’yi temsil eden Beycilerspor Alibey Spor Salonu’nda Cumartesi günü saat 15.00’da Bursa temsilcisi Osman Gazi Belediyespor ile karşılaşacak. Silivri’nin ilk ve tek profesyonel liglerde mücadele eden hentbol takımı olan Beycilerspor evinde oynayacağı lig maçında başarılar dileriz.