Beycilerli kızlar Türkiye Finallerinde
Başkanlığını Levent Koç'un yaptığı Beycilerspor Kız Hentbol U-14 takımı katıldığı turnuvalarda İstanbul Şampiyonu ve yarı final şampiyonluğunu alarak Türkiye Finallerine gitme hakkı kazandı.
Türkiye Hentbol Federasyonunun 1-5 Nisan tarihlerinde Zonguldak’ta düzenleyeceği U-14 Türkiye Şampiyonasında Silivri’yi Beycilersporlu kızlar temsil edecek. Oynadıkları liglerde şampiyon olarak İstanbul Finallerine kalan ve burada da şampiyon olarak gitmeye hak kazandıkları Türkiye Finalleri Zonguldak’ta yapılıyor. Minik yürekler bu şampiyona için yola çıktı.