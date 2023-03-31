Beycilerli kızlar Türkiye Finallerinde

Türkiye Hentbol Federasyonunun 1-5 Nisan tarihlerinde Zonguldak’ta düzenleyeceği U-14 Türkiye Şampiyonasında Silivri’yi Beycilersporlu kızlar temsil edecek. Oynadıkları liglerde şampiyon olarak İstanbul Finallerine kalan ve burada da şampiyon olarak gitmeye hak kazandıkları Türkiye Finalleri Zonguldak’ta yapılıyor. Minik yürekler bu şampiyona için yola çıktı.