Beycilerli kızların misafiri Selçuk Tepeli oldu

Hafta sonu Alibey Spor Salonu’nda grubunda önemli bir rakibini ağırlayan Beycilerspor galibiyetini alarak sıralamada üstlere tırmanmaya devam ediyor.

Evinde misafir ettiği Lüleburgaz takımını 28-25 yenen Beycilerli kızların ağır misafiri vardı. Kendisi Silivrili olan FOX TV ana haber sunucusu Selçuk Tepeli’nin de takip ederek destek verdiği maçta galip gelen kızlar zaman zaman zorlansa da maçı galip tamamlamayı bildiler. Müsabakanın son düdüğü ile birlikte sahaya inen Selçuk Tepeli Kulüp Başkanı Levent Koç ile birlikte kızlarla galibiyetin sevincini yaşadılar.