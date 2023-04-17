Beyhan Eczacıbaşı İlkgençlik Edebiyatı Yılın Kadın Yazarı Ödülü'ne başvurular sürüyor

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı, kadın yazarlara edebiyatta fırsat eşitliği tanınması amacıyla yeni bir ödül programını hayata geçirdi. Kadın yazarların ilkgençlik edebiyatı türündeki üretimlerini desteklemeyi ve edebiyatta fırsat eşitliğine katkıda bulunmayı hedefleyen “Beyhan Eczacıbaşı İlkgençlik Edebiyatı Yılın Kadın Yazarı Ödülü” için başvurular 1 Mayıs’ta sona erecek.

İlkgençlik alanında eser üreten kadın yazarları desteklemek amacıyla Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı tarafından bu yıl hayata geçirilen “Beyhan Eczacıbaşı İlkgençlik Edebiyatı Yılın Kadın Yazarı Ödülü” için başvurular devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, daha çok kadın yazarın eser üretmesi ve ilkgençlik edebiyatı türünün bilinirliğinin artmasını amaçlayan ödül programı, yaş sınırı aranmaksızın tüm kadın yazarlara açık. İlkgençlik edebiyatı türünde, roman, öykü ya da anlatı dallarındaki eserlerle yapılabilecek başvurular, 1 Mayıs’ta sona eriyor.

Seçici kurulunda Başkan Prof. Dr. Jale Parla’nın yanı sıra Prof. Dr. Nüket Esen, Prof. Dr. Sibel Irzık, Müge İplikçi ve Asuman Kafaoğlu-Büke’nin bulunduğu programda birinci seçilen kadın yazar, 50 bin TL para ödülünü almaya hak kazanacak. Beyhan Eczacıbaşı İlkgençlik Edebiyatı Yılın Kadın Yazarı Ödül Töreni ise 8 Eylül 2023’te yapılacak.

Başvurusu yapılan eserin ilk baskısının 2022 yılı içinde gerçekleşmiş ve ISBN numarası alınmış bir yayın olması gerekiyor. Ödül başvurusu yazar ya da yazarın onayıyla yayınevi tarafından beyhaneczacibasiedebiyatodulu.com sitesine yapılabilecek.