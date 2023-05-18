Beyin anevrizmasına ameliyatsız çözüm: STENA intrakraniyal akım çevirici stent

INVAMED, STENA intrakraniyal akım çevirici stent ile beyin anevrizmasına ameliyatsız çözüm munuyor.

INVAMED, STENA intrakraniyal akım çevirici stent ile beyin anevrizmasına ameliyatsız çözüm sunduğunu açıkladı. INVAMED tarafından yapılan açıklamada, “İntrakraniyal stentler, beyin damarlarında anevrizma (damarın bir bölgesinde keseleşme) veya stenozu (daralma) olan kişilerin tedavisi için kullanılan tıbbi cihazlardır. Bu anevrizmalar, çevresindeki dokulara baskı yapacak boyutta olmadığı veya stenoz, kan akımını ciddi boyutta engellemediği sürece herhangi bir belirti vermezler. Bazen baş ağrısı ya da farklı şikayetler için başvurulduğunda keşfedilebilirler. Ancak anevrizma her zaman patlama riski taşır ve bu durum inme gibi hayati tehlikeye neden olabilecek ciddi sonuçlara yol açabilir” ifadelerine yer verildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Son yıllarda tüm dünyada sıklıkla uygulanan bir tedavi yöntemi haline gelen intrakraniyal stentler ülkemizde de üretilmekte olup, dünyanın dört bir yanından talep görmektedir. INVAMED AR-GE laboratuvarlarında geliştirilip, üretim kampüsünde üretilen STENA intrakraniyal akım çevirici stentler; intrakraniyal anevrizması (kafa içi anevrizma) ve psödoanevrizması (sakküler anevrizma, fusiform anevrizma, diseksiyon) olan hastaların endovasküler tedavisi için uygundur. Akım çevirici stentler, beyin anevrizmalarının tedavisinde kullanılan özel bir yapıya sahip stentlerdir. Bu stentler sayesinde anevrizmanın içini tel parçaları ile doldurmaya gerek kalmaz. Minimal invaziv yöntemle gerçekleştirilen işlem, damar içindeki kan akımını yönlendirme ve şekillendirme yeteneğine sahiptir. İntrakraniyal stentler genellikle nikel-titanyum alaşımı olan nitinolden yapılmaktadır. Nitinol ise, elastik özelliği sayesinde stentin yerleştirilmesi ve genişlemesi için uygun bir malzemedir. Stentler genellikle tel ağı şeklinde olup, damarı destekleyerek açık tutarlar. STENA intrakraniyal akım çevirici stent, nitinol yapısı ile optimum seyir sağlayan benzersiz bir yapıya ve esnekliğe sahiptir. Çok katmanlı örgülü yapısı sayesinde türbülansı laminasyona dönüştürür. Stentin örgüsü, anevrizmadaki akışın hemodinamiğini etkiler. Yüksek yoğunluğu ve düşük gözenek çapı ile endotelleşmeyi hızlandırarak anevrizmanın zaman içerisinde kaybolmasını sağlar.”