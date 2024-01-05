Beyin kanamasına yenilen genç kadının organları 6 kişiye hayat verecek
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşayan genç kadın, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybederken organları 6 kişiye hayat verecek.
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yaşayan genç kadın, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybederken organları 6 kişiye hayat verecek.
Çayırova’da yaşayan Özge Berber, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Genç kadının cenazesi bugün öğlen namazını müteakip saat 14.00’te Darıca Gültepe Cemevi’nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından Gebze’de toprağa verilecek. Genç kadının organlarını bağışlaması sonucu 6 kişinin hayatının kurtulacağı da öğrenildi.