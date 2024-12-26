Beyin pili ameliyatlarının kaşifi İstanbul'a geliyor

Derin Beyin Stimülasyonu Derneği 1. Kongresi, 3-5 Ocak 2025 tarihlerinde İstanbul Atlas Üniversitesi Vadi Kampüsü’nde gerçekleşecek. Kongrede parkinson, tremor, epilepsi, distoni, obsesif kompulsif bozukluk, Tourette Sendromu ve ağır depresyon gibi pek çok farklı hastalıkta beyin pilinin kullanımı, tedavideki etkileri ele alınacak. Kongrede beyin pili ameliyatlarının öncülerinden olan Prof. Abdelhamid Benazzouz da yer alacak.

İstanbul Atlas Üniversitesi Vadi Kampüsü’nde 3-5 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek Derin Beyin Stimülasyonu Derneği 1. Kongresi, alanında uzman isimleri bir araya getirecek. Ulusal Derin Beyin Stimülasyonu Derneği Başkanı, İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörü, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak, Maastricht Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı, Derin Beyin Stimülasyonu Dergisi Editörü Prof. Dr. Yasin Temel ve Uluslararası DBS Derneği Başkanı Abdelhamid Benazzouz tarafından açılış konuşmaları yapılacak.

Benazzouz, DBS çalışma mekanizmalarını anlatacak

Kongre, beyin pili ameliyatlarının öncülerinden olan ve ilk uygulayıcı ekipte bulunan, Uluslararası DBS Derneği Başkanı Abdelhamid Benazzouz’un “DBS çalışma mekanizmaları” başlıklı açılış konferansı ile başlayacak.

Beyin pili 30 yılı aşkındır uygulanıyor

Ulusal Derin Beyin Stimülasyonu Derneği Başkanı, İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörü, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak, “beyin pili ameliyatı” olarak da bilinen Derin Beyin Stimülasyonu (DBS) yönteminin pek çok hastalığın tedavisinde kullanıldığını söyledi.

DBS’nin 30 yılı aşkın süredir Parkinson hastalığı başta olmak üzere diğer hareket bozukluklarında kullanılan, etkinliği kanıtlanmış güvenilir bir tedavi yöntemi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kocabıçak, “İlerleyen yıllar içinde kullanım alanı bununla da sınırlı kalmamış, obsesif kompulsif bozukluk ve Tourette Sendromu gibi bazı psikiyatrik hastalıklarda ve epilepside etkinliğini kanıtlayan çalışmalar yapılmış, bu hastalıkların tedavisinde klinik uygulamaları günbegün artmıştır. Günümüzde halen bağımlılıktan major depresyona, Alzheimer demanstan otizme kadar geniş bir yelpazede deneysel ve klinik çalışmalar yapılmakta, bazı endikasyonlarda umut verici sonuçlar elde edilmektedir” dedi.

Uzun bir süre daha önemli bir tedavi seçeneği olacak

Son 30 yılda MR ve DBS sisteminin diğer bileşenlerindeki teknolojik gelişmelerin, terapinin etkinliğini ve güvenilirliğini olumlu yönde etkilediğini, komplikasyonların daha iyi anlaşıldığını ve yönetilmeye başlandığını kaydeden Prof. Dr. Kocabıçak, “Tedaviye uygun hasta seçimi kriterleri gün geçtikçe daha anlaşılır olmuş, ameliyat sonrası hasta yönetimi ve batarya programlama daha rafine hale gelmiştir. Elektrik tabanlı nöromodülasyon yöntemi olarak DBS, piyasadaki firmalar tarafından terapinin AR-GE çalışmalarına yaptığı yatırımın devamlılığı ve nanopartikül tabanlı ya da ışık tabanlı stimülasyonun gelişim hızındaki yavaşlık göz önüne alındığında uzun bir süre daha tedavi seçenekleri yelpazesindeki güçlü yerini koruyarak artıracak gibi görünüyor” diye konuştu.

Derin Beyin Stimülasyonu yöntemindeki son gelişmeler ele alınacak

2015 yılında kurulan Ulusal Derin Beyin Stimülasyonu Derneği olarak DBS ile ilgili kurslar, toplantılar ve benzer aktiviteler düzenlediklerini belirten Prof. Dr. Kocabıçak, bu çalışmalarla DBS alanında çalışan tüm hekim ve farklı disiplinlerde çalışan bilim insanlarının bilgi alışverişinde bulunmalarına katkıda bulunduklarını söyledi. Prof. Dr. Kocabıçak, Derin Beyin Stimülasyonu Derneği 1. Kongresi’nin bu alandaki en son çalışmaların ve gelişmelerin ele alınması açısından önemli bir fırsat oluşturduğunu ifade ederek “Kongrede hem dünyadan hem de ülkemizden önemli bilim insanlarıyla bir araya gelerek derin beyin stimülasyonu yönteminde en güncel gelişmeleri ele alacağız” dedi.