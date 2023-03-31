Beykent'in 5 lisans programına akreditasyon

Sosyal Beşerî ve Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği (STAR) tarafından yapılan değerlendirme sonucu İstanbul Beykent Üniversitesi’nin 5 lisans programı akreditasyon almaya hak kazandı. Üniversite, aldığı akreditasyon ile eğitim-öğretim kalitesini tescilledi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki sosyal, beşerî ve temel bilimler lisans programlarının gelişiminin teşvik edilmesi, sürekli iyileştirilmesi, eğitim-öğretim kalitesinin güvence altına alınması amacıyla kurulan Sosyal Beşerî ve Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği (STAR), İstanbul Beykent Üniversitesi’nin 5 lisans programını 3 yıl süre ile akredite etti.

“Program tercihlerinde önemli bir etken”

Akreditasyon değerlendirmesi sonrası elde ettikleri başarı hakkında konuşan Rektör Prof. Dr. Volkan Öngel, “Yükseköğretimde akreditasyona sahip olmak, eğitim-öğretim kalitesinin tescillenmesi anlamına geliyor. Üniversiteler akreditasyon değerlendirme kuruluşlarına, kendilerini değerlendirmeye almaları konusunda başvuruda bulunuyor.

Fakülte programlarının müfredatlarından, öğretim elemanı kadrosuna kadar birçok kriterde yapılan değerlendirmeler sonucu alınan ulusal ya da uluslararası akreditasyon belgeleri, aday öğrencilerin program tercihlerinde de önemli bir etken oluyor” ifadelerini kullandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada akredite edilen programlar ise şu şekilde listelendi:

İstanbul Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme (İngilizce) Lisans Programı

İşletme (Türkçe) Lisans Programı

Yönetim ve Bilişim Sistemleri (Türkçe) Lisans Programı

Uluslararası Ticaret Finansman (Türkçe) Lisans Programı

Uluslararası Ticaret Finansman (İngilizce) Lisans Programı