Beykent Üniversitesi'ne 'Havacılık Başarı Ödülleri'

Bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye’nin bağımsız ilk ve tek havacılık başarı ödülleri organizasyonu “Bluesky Awards 2022” sahiplerini buldu. Havacılık eğitimindeki başarısını ve marka değerini Bluesky Awards ile tescilleyen Beykent Üniversitesi, Yılın Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü ve Yılın Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü ödüllerine layık görüldü.

Havacılık endüstrisinde başarıyı ve mükemmelliği belirleyerek ödüllendirmeyi amaç edinen “Bluesky Awards 2022” kazananlarının ödülleri düzenlenen törenle sahiplerine verildi. ‘Havacılık Başarı Ödülleri’nde Beykent Üniversitesi 2 farklı kategoride ödüle layık görüldü. Yılın Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü ve Yılın Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü ödüllerinin sahibi olan Beykent Üniversitesi, havacılık eğitimindeki başarılarını iki ödülle tescillemiş oldu.

“Diğer yükseköğretim kurumlarından ayrılıyoruz”

Düzenlenen ödül töreninde konuşan Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Program Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ebru Bağçı, “Gerek uygulama gerek akademik olarak diğer yükseköğretim kurumlarından ayrılıyoruz. Akademik kadronun alanında uzman kişilerden oluşması bizi farklı kılıyor” ifadelerini kullandı.

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Program Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gönül Akın ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bölümümüzün akademik kadrosunun, derslerin ve ders içeriklerinin, gerçekleştirilen etkinliklerin jüri tarafından değerlendirilmesi sonucu bu ödüle layık görüldük. Önemli, uluslararası bir ödül. Birçok üniversitenin başvuru yaptığı bir ödül aynı zamanda. Umarım bundan sonraki yıllarda da yine ödülü biz kazanırız ve başarılar kazanmaya devam ederiz”